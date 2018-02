Nagold L 361 nach Unfall stundenlang gesperrt

Der heftige Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 6.15 Uhr auf der Landesstraße 361. Der genaue Unfallort war im Einbiegebereich der Graf-Zeppelinstraße in die L 361 zwischen Nagold und Mötzingen – fast an gleicher Stelle also, wo sich im vergangenen Jahr auch der tragische Unfall mit dem umgekippten Müllwagen ereignet hatte, bei dem fünf Menschen gestorben waren. Neben Polizei und Sanitätern war auch die Freiwillige Feuerwehr aus Nagold im Einsatz.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei fuhr gegen 6.15 Uhr ein 46-Jähriger mit seinem Ford vom Wolfsberg kommend auf der Graf-Zeppelin-Straße. Er bog dann nach links auf die Landesstraße 361 ab, übersah dabei aber einen in Richtung Mötzingen fahrenden Golf. Der Golf, der von einem 54-Jährigen gesteuert wurde, prallte gegen die Fahrerseite des abbiegenden Autos.

Durch den starken Aufprall wurde der 46-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Er musste von der Freiwilligen Feuerwehr Nagold aus dem Wagen geborgen werden. Mit hydraulischem Rettungsgerät wurde die Tür von den Feuerwehrleuten geöffnet und das Dach abgenommen. Danach konnte eine "patientenschonende Rettung" durchgeführt werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Nach einer Erstversorgung vor Ort durch einen Notarzt wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Tübingen geflogen. Der 54-Jährige, der sich bei dem Aufprall schwere Verletzungen zugezogen hatte, wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Nagold gebracht.