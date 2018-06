Nagold Kurzschlüsse sorgen für Stromausfälle

Die erste Störung betraf den Bereich Hohe Straße/Bahnhofstraße. Durch eine Bodenrakete, die dort zum Verlegen von Kabeln in den Boden geschossen worden war, war dort ein bereits vorhandenes Kabel getroffen worden, was einen Kurzschluss verursachte. Davon waren sechs Gebäude betroffen, die ab 11.15 Uhr wieder Strom hatten.

Kurz zuvor erwischte allerdings ein Mini-Bagger bei Arbeiten an einer Außenanlage in der Galgenbergstraße ein Erdkabel. Das führte wiederum zu einem Kurzschluss und zu Stromausfällen in der Galgenbergstraße, dem Waldeckweg und der Weinbergstraße. Bis auf zwei Haushalte waren um 12.05 Uhr wieder alle Betroffenen an die Stromversorgung angeschlossen.