Nagold Kurse starten im JFZ

Kinder und Jugendliche werden inspiriert, selbstständig Theorien und Experimente zu entwickeln. Ziel ist es, Begeisterung und Spaß an Naturwissenschaften und Technik frühzeitig zu wecken und zu wissenschaftlichen Abenteuern anzuspornen. Das JFZ-Angebot richtet sich grundsätzlich an Kinder und Jugendliche von weiterführenden Schulen ab zehn Jahren und finden in Kooperation mit der Agentur für Arbeit statt.

Neben "Mathe-Knobeleien" werden ein "Brückenbauworkshop" und ein "LEGO Roboterkurs Into Orbit – Leben und Reisen im Weltraum" angeboten. Die Kurse dauern 90 Minuten, gehen über acht Schulwochen und beginnen Mitte September.

Weitere Informationen gibt es unter www.jugendforschungszentrum.de. Anmeldung per Mail an: mail@jugendforschungszentrum.de. Die Angebote sind kostenlos, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.