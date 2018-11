Wochenmarkt in Nagold, es ist Samstagmorgen, neun Uhr in der Frühe, der Himmel ist grau. Seit zwei Stunden stehen Karl Wörner (67) und Esther Fischer (55) im Gedränge. Er in grauer Uniform, das rote Barett der Fallschirmjäger auf dem Kopf, mehrere Auszeichnungen am Revers. Sie im grauen Bundeswehrmantel. Beide sind Obergefreite der Reserve und schütteln die Sammelbüchse. "Guten Morgen, wir sammeln für die Kriegsgräber."

Vor allem ältere Menschen bleiben stehen, kramen im Portemonnaie, stecken ein paar Münzen in die Büchse. "Die meisten spenden einen Euro oder so", erzählt Wörner. "Aber es gibt auch schon mal einen 20-Euro-Schein." Eine ältere Dame sagt begeistert, dass sie als junges Mädchen auch schon mit der Sammelbüchse durch die Straßen gezogen sei – natürlich zückt auch sie die Geldbörse.

Wörner, der Reservist, der in Pfrondorf wohnt und früher als Feinmechaniker gearbeitet hat, nimmt heute nicht mehr an Reserveübungen teil. "Ich darf keine Waffe mehr tragen, wegen meines Alters." Seit sechs Jahren sammelt er für die Kriegsgräber. Für seine Spender hat er sich etwas Besonderes ausgedacht: "Sie kriegen ein Schleckerle", sagt er und zeigt auf eine Bonbontüte.