Nagold Kostenlos im Stadtpark: "Fitness for Families"

Nagold. Die Premiere von "Fitness for Families", einem sportlichen Mitmachangebot unter freiem Himmel, findet erstmals beim diesjährigen Kinderfest statt. Um 14 Uhr verwandelt sich am 10. Juni der Rasen unter den Bäumen rund um die Boysen-Bühne nahe dem Freibad in ein Open-Air-Sportgelände, das mit einer abwechslungsreichen Mischung aus verschiedenen sportlichen Elementen zum Mitmachen motiviert.

Mischung aus Musik, Spiel und Energie

In einer Kooperation zwischen den drei Partnern, dem Verein "Groß hilft Klein", dem Bürgerforum und "Fitness for you!" wird die aus China stammende Idee, die bereits seit einiger Zeit auch den Weg in die Landeshauptstadt Stuttgart gefunden hat, jetzt auch in Nagold realisiert.