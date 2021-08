2 Johannes Ellenberg erklärt den Teilnehmern am "Beach 21" in Nagold, wie sich am besten Netzwerke aufbauen lassen. Fotos: Walz Foto: Schwarzwälder Bote

Wirtschaft: Dritte Startup-Night-Nordschwarzwald / Treffen mit Impulsen für die Gründerszene

Das Startup "Ökosystem Nordschwarzwald" organisierte zusammen mit der Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald (WFG) die dritte Veranstaltung mit dem Ziel, Existenzgründer, Investoren und Gründungsunterstützer aus der Region zusammenzuführen.

Nagold. Praxisorientierte Einblicke in die Herausforderungen rund um das Thema Existenzgründung gab es kürzlich für die Teilnehmer der "Startup Night Nordschwarzwald #03" laut einer Mitteilung der Veranstalter. Die Besucher konnten ihre Erfahrungen austauschen und Netzwerke aufbauen. So trafen sich am Digital Hub Standort in Nagold knapp 60 Personen im Freien zu mehreren Impulsvorträgen.

Thomas Schönbucher (Geschäftsführer Priomold), Jörg Fuchs (Handwerkskammer Karlsruhe) sowie Patrick Walz (Digital Hub Nordschwarzwald, Standort Nagold) begrüßten die Gäste des Abends. Als Redner konnten die Veranstalter Johannes Ellenberg, bekannt als Autor von "Der Startup Code", gewinnen. Startup sei als Idee zu verstehen, als ein Prozess, der zu einem Unternehmen führen könne, sagte er. Generell gilt nach seiner Auffassung: In allen Gesprächen und jeglicher Kommunikation die eigene Geschäftsidee erwähnen, auch Kontakte knüpfen, die auf den ersten Blick nicht relevant erscheinen. Damit könne man seiner Meinung nach auch ohne großes Marketing-Budget zukünftige Kunden oder gar Geschäftspartner finden. Für wichtig halte er auch, keine Angst vor Fehlern zu haben. Nur daraus lerne man.

Nützlich könnten den Teilnehmern, die aus den unterschiedlichsten Branchen und Ecken des Nordschwarzwalds nach Nagold gekommen waren, auch die Praxisbeispiele aus erster Hand sein. So erzählten Startup-Unternehmer von ihrer Herangehensweise und ihren Erfahrungen. Wie etwa Christopher Müller von "koktelo Tasting & Catering", dessen Ziel es ist, klassischen Gin neu zu erfinden. "Reden, reden, reden, also Networking", betrachtet Müller als das oberste Gebot.

Vorlagen für Gespräche

Eine ganz andere Geschäftsidee hatte Tobias Berndt von "Co2op": Mit dem Angebot, Unternehmen dabei zu helfen, die CO2-Emissionen zu verringern, hatte er offene Türen eingerannt und schnell "Pilotkunden" gefunden. Offen sprach er aber auch über Probleme: Da Fördergelder weggefallen seien, mit denen er gerechnet habe, sei nun die vordringliche Aufgabe, neue finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten zu suchen.

Digitalisierung von Handwerk und Industrie ist auch das Ziel bei der Gründung von "BIM2". Hannes Endris erklärte die Geschäftsidee, die Lösungen im digitalen Bereich der Bau- und Immobilienindustrie anbietet, wodurch unter anderem die teilautomatisierte Schalungs- und Rüstungsplanung für Ort-Betonbauteile möglich wird.

Digital, nachhaltig, umweltschonend – dieses Image wollen viele Startup-Unternehmen vertreten. So auch Tanja Germann mit ihrer Idee "Tavani": Bei dem Online-Marktplatz für Haustierprodukte gehe es vor allem um das Thema "Recycling", erklärte sie. Mit privaten und gewerblichen Verkäufern will sie eine Art Secondhand-Gedanke pflegen und mit individuellen Produkten Geld verdienen.

Die vorgebrachten Ideen und Anregungen dienten als Vorlage für Gespräche.

"Wir freuen uns, dass auch die dritte Veranstaltung aus der Startup Reihe wieder rege Resonanz in der Gründerszene fand", so Jochen Protzer, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald. Die Reihe organisiert eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Rebekka Sanktjohanser (IHK), Jörg Fuchs (HWK Karlsruhe), Thomas Schönbucher (Primold GmbH), Carina Brunner (Wirtschaftsjunioren Nordschwarzwald) und Jochen Protzer (WFG) sowie für diese Veranstaltung Patrick Walz (Digital Hub Nordschwarzwald).