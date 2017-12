Nagold Kommt ein Dach über das Außenbecken?

Der Badepark Nagold feiert im Jahr 2018 sein 25-jähriges Jubiläum. Grund genug, sagte sich Betriebsleiter Andreas Dingler, um im Kulturausschuss der Stadt schon mal weit in die Zukunft zu blicken.

Aber zunächst berichtete der Betriebsleiter Kraft Amtes über den Badebetrieb im ablaufenden Jahr. Die Besucherzahlen schwanken seit der Eröffnung 1993 durchgehend, so war das auch in diesem Jahr. "Ohne Sonne ist es schwer, die Nagolder in den Badepark zu locken", stellte Dingler fest. Nichtsdestotrotz verkaufte man bis jetzt in diesem Jahr rund 69 000 Karten und nahm so über eine Viertelmillion Euro ein. Knapp die Hälfte der Einnahmen entfielen auf Einzel- und Zehnerkarten. Als Flop stellte sich die probeweise eingeführte 33er-Karte heraus, lediglich 17 wurden davon an Erwachsene verkauft. Neben 114 neuen Schränken und zwei Föhnen wurde das Bad zudem mit Marmorkiestürmen modernisiert, um bei der Wasseraufbereitung weniger Chemikalien nutzen zu müssen.

"Manchmal dampft es einfach so vor sich hin"