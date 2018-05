Nagold Komasaufen: 16-Jähriger gewinnt Präventionswettbewerb

"Unsere Kampagne soll Kindern und Jugendlichen die Gefahren von Alkoholmissbrauch aufzeigen. Es ist gut, wenn solche wichtigen Gesundheitsthemen in den Schulalltag einfließen", sagt DAK-Vorstandschef Andreas Storm. "Im Kampf gegen das Komasaufen sind Jugendliche ganz wichtige Botschafter. Wenn Schüler selbst auf die Risiken des Rauschtrinkens hinweisen und Auswege aufzeigen, dann ist das wirkungsvolle Prävention."

Entscheidung liegt bei Jugendlichen

Das diesjährige Siegerplakat unter dem eindringlichen Motto "Baue Dir einen sicheren Weg durch Dein Leben" zeigt, wie vielfältig und spannend das Leben auch ohne Alkohol sein kann. "Mein Bild zeigt in aller Deutlichkeit, wohin Alkoholmissbrauch führen kann", sagt der 16-jährige Sieger Sebastian Möhlmann von der Rolf-Benz-Schule in Nagold. "Dabei kann jeder selbst entscheiden, dass es nicht so weit kommt. Ein selbstbestimmtes und buntes Leben, das gekennzeichnet ist durch die Bausteine Freunde, Spaß, Sport, Reisen und vieles mehr benötigt keinen Alkohol. Daher Finger weg vom Alkohol."

Den zweiten Platz beim Plakat-Wettbewerb belegten Jessy Köppel (14) und Sarah Lluka (15) von der Fünf-Täler-Schule in Bad Wildbad. Dritte wurden zwei 13-Jährige Schülerinnen der Otto-Graf-Realschule in Leimen. Der Sonderpreis für jüngere Künstler ging an den 14-Jährigen David Ekama aus Mannheim.

Statistik

Nach aktueller Bundesstatistik landeten 2016 erneut rund 22.000 Kinder und Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus. In Baden-Württemberg waren es 2810 und damit 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Wettbewerb

Den Plakatwettbewerb "bunt statt blau" gibt es seit neun Jahren. Mit inzwischen rund 95.000 Teilnehmern gilt sie laut Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung als beispielhafte Präventionskampagne und erhielt dafür mehrere Auszeichnungen wie beispielsweise den internationalen Deutschen PR-Preis.

Bundessieger

Im Juni wählt eine Bundesjury mit der Drogenbeauftragten der Bundesregierung Marlene Mortler, dem DAK-Vorstandschef Andreas Storm und den Experten vom IFT-Nord die Bundesgewinner 2018. Erstmal gehört auch der Deutsch-Soul-Sänger Emree Kavás der Bundesjury an.

Infos

Informationen zum Wettbewerb gibt es in den Servicezentren der DAK-Gesundheit oder im Internet unter www.dak.de/buntstattblau.