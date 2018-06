Nagold Klimaschutzkonzept auf dem Weg

Nächste Generation

Der OB sei eigentlich sehr skeptisch, vor allem Private zu eigenen Klimaschutz-Taten von der Stadt aus motivieren zu können. "Ich biete Ihnen einen Wette an", so der OB an Reichert-Fehrenbach: Egal welche Art Informations-Event man dazu den Bürgern anbieten würde – "es kämen immer nur die gleichen Gesichter." Weshalb Großmann als eigentliche Adressaten für das Thema Klimaschutz die nächste Generation sieht, um einen nachhaltigen Bewusstseinswandel in der Gesellschaft in Gang zu setzen.

Womit der Schultes im Prinzip bestätigte, was zuvor Bernd Gorenflo (Grüne) in seinem Statement zum IKS gerügt hatte. Drei Jahre diskutiere man jetzt schon das IKS, was belege, "dass solche Themen in Nagold immer ein bisschen länger" bräuchten. "Aber grundsätzlich freue ich mich, dass wir jetzt überhaupt etwas verabschieden und auf den Weg bringen können." Aber es müsse "deutlich mehr Dampf gerade von den Kommunen" kommen, um die Klimaschutzziele zu erreichen.

Weshalb wohl auch Daniel Steinrode (SPD-Fraktionssprecher) offen an die Verwaltung appellierte, das eigene Klimaschutzpapier und das gesamte Thema "wirklich ernst zu nehmen."

Förderbescheid ist da

Was wiederum wohl Eberhard Haizmann (FWV-Fraktionssprecher) auf den wohl wichtigsten Aspekt des IKS hinweisen ließ: "Die in Anlage 4 des IKS aufgelisteten Maßnahmen, die es nun künftig konkret umzusetzen gilt." Wozu OB Großmann eine positive aktuelle Entwicklung verkünden konnte: Unter Punkt 2.3 der Maßnahmenvorschläge zum IKS der Stadt Nagold steht "Sanierung der eigenen Liegenschaften" – wofür vor der Sitzung ein Förderbescheid des Landes über 1,9 Millionen Euro eingetroffen sei, der für die anstehende Sanierung der Zeller-Schule verwendet werden soll.

Die Empfehlung des TA an den Gemeinderat, das IKS mit seinen Leitbildern und Projektvorschlägen sowie der Aufgabenverteilung innerhalb der Stadtverteilung für die Umsetzung des IKS anzunehmen, erfolgte dann trotz aller Kontroversen zu diesem Thema einstimmig. Der IKS-Entwurf wird nun vom Verwaltungs- sowie Kultur-, Umwelt und Sozial-Ausschuss vorberaten, bevor er dann in den Gemeinderat geht, um final in Kraft gesetzt zu werden. Ab dann werde der Klimaschutz ähnlich wie bereits der Umweltschutz auch formal "eine Querschnittsaufgabe" sein, die alle Bereiche der öffentlichen Verwaltung tangieren und beeinflussen wird. Wobei OB Großmann darauf hinwies, dass es sich beim IKS "um ein dynamisches Papier" handle, dass ständig neuen Erkenntnissen und Anforderungen gegenüber angepasst werden würde.