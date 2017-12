Nagold Klare Verschlechterung für Kunden

Nagold. Der Aufschrei war groß, als Ende vergangener Woche die Nachricht durchsickerte, dass das VBN-Kundencenter am Zentralen Omnibusbahnhof in Nagold geschlossen wird. Gerade für viele ältere Mitbürger war das Kundencenter eine Anlaufstelle, um Fahrkarten zu kaufen. Auch Zeitschriften und Getränke konnte man dort finden, ähnlich einem Kiosk. Den Wegfall sieht Nagolds Pfarrer Reinhard Hauber, der selbst viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, als Problem: "Das ist eine deutliche Verschlechterung für die Kunden. Gerade Ältere haben zum Beispiel mit den Automaten Schwierigkeiten." Das bestätigt auch die Mitarbeiterin hinter dem Schalter, die seit zwei Jahren im Kundencenter tätig war: "Die Bürger bedauern es und können es nicht fassen."

Der Kiosk trägt sich finanziell nicht mehr

Aber wieso schließt das Kundencenter überhaupt? Jörg Dettling, Prokurist der betreibenden VBN, formuliert es so: "Das finanzielle Delta hat nicht mehr gestimmt." Zu Deutsch: Der Kiosk macht Verluste und rentiert sich nicht mehr. Aber es gäbe ja noch den Fahrkartenverkauf auf dem Nagolder Betriebshof in der Reuchlin-Straße. Gleichwohl räumt Dettling ein, dass der Fußmarsch für ältere Personen wohl kaum praktikabel sei. Man werde allerdings nicht Hals über Kopf den Schlüssel herumdrehen, beschwichtigt er: "Wir arbeiten gerade an Lösungen, damit wir zu Stoßzeiten zwischen 5 und 8 Uhr sowie mittags noch einen Service anbieten können."