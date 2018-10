Nagold Klangvielfalt aus dem Baumarkt

Zwischen "Ta-ta-ta-taa" mit "Groove over Beethoven" und einem Ausflug in ein schwedisches Möbelhaus lagen zwei Sessions mit geballter Energie auf allerlei Schlaginstrumenten und Alltagsgegenständen, auf denen getrommelt wurde, was das Zeug hielt. Mal in einer Lautstärke, die sich tief in die Magengegend eingrub, bis hin zu träumerischen Sequenzen, die zum Augenschließen animierten, wäre da nicht die optisch untermauernde Bühnenpräsenz der Künstler mit Darbietungen, die ihresgleichen suchen und ein Nichthingucken geradezu unmöglich machen.

Verpassen wollte man keinen Moment der Show von den beiden Percussion-Vollblutmusikern Alexander Glöggler und Philipp Jungk. Das preisgekrönte Duo ist weltweit auf der Suche nach Klängen, nicht nur im Baumarkt. Aber auch dort wurden die Künstler an den Drumsticks mit ihrem Einfallsreichtum fündig. Selbst einer Säge, einem Akkuschrauber oder einer Ratsche entlockten sie fantasievolle Töne und arrangierten sie zu atemberaubenden Klangsequenzen. Sie inszenierten eine gewaltige Bühnenshow, die ein breit gefächertes Publikum, von ganz jung bis ins höhere Alter, in die Alte Seminarturnhalle führte.

Neben Blecheimern und Kochtöpfen erklingt auch das Marimbafon