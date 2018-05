Nagold Kläranlage des Abwasserzweckverbandes wird erweitert

Nagold. Der Abwasserzweckverband Nagold (AZV) hat einen Landeszuschuss in Höhe von 861 700 Euro für den Neubau der Rechen-, Sand/Fettanlage auf der Verbandskläranlage in Nagold erhalten. Diese erste Maßnahme mit Investitionskosten von rund 3,3 Millionen Euro sei laut Mitteilung notwendig, um die Kläranlage an die tatsächlichen Belastungen und hydraulischen Anforderungen anzupassen.