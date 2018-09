Nagold Kirchenchöre steigen in die Proben ein

Am Freitag, 14. September treffen sich die Kinder des Kinderchors. Gruppe I, das sind Kindergarten-Maxis und Schulkinder bis zu 2. Klasse, probt von 14.30 bis 15.15 Uhr; Gruppe II, das sind Kinder ab der 3. Klasse, trifft sich um 15.30 Uhr und probt eine Stunde. In der kleinen Gruppe steht der spielerische Umgang mit der Stimme, das gemeinsame Singen sowie Bewegung und Tanz im Vordergrund. In der großen Gruppe münden Spiel und Spaß in Stimmbildung, dem Hören aufeinander, dem mehrstimmigen sowie solistischem Singen und auch Theaterspielen. Die Kinder von Gruppe II werden auch das Magnifikat von John Rutter gemeinsam mit der Kantorei am 1. Advent singen.