Nagold Kinderaugen zum Strahlen bringen

Zum achten Mal findet am Wochenende des 8. und 9. Dezember in Bad Teinach-Zavelstein die Zavelsteiner Burgweihnacht statt. Das romantische Ambiente der Burgruine sowie des Städtles von Zavelstein haben bereits in den vergangenen Jahren viele Besucher aus Nah und Fern angezogen, sodass die Gemeinde an diesen Erfolg anknüpfen möchte, erklären die Organisatoren. Mit einer bunten Mischung an weihnachtlichen Ständen sollen die Gäste in die Vorweihnachtszeit eingestimmt werden.

Das Angebot reicht vom traditionellen Handwerk über dekorative Weihnachtsgeschenke bis hin zu regionalen Produkten.

Im evangelischen Gemeindehaus befindet sich ein hergerichtetes Advents-Café. Und während sich die Besucher stärken und aufwärmen können, erleben sie ein weiteres Highlight quasi an sich vorbeirauschen. Die Modell-Eisenbahnausstellung hat schon im vergangenen Jahr das eine oder andere Kuchenstück noch weiter versüßt.