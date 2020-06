Nagold Keine Fortsetzung für "Nagold Plus"

Genau das war "Nagold Plus" ja unter anderem auch. Eine Online-Alternative in Zeiten, in denen eigentlich gar nichts mehr ging in der Stadt. Der VfL Nagold und weitere Fitnessanbieter boten da zum Beispiel Übungsstunden im Netz an, Erzieherinnen der Stadt gaben Basteltipps für die langweilige Corona-Zeit, Gastronomen gestalteten Koch-Shows, auch Yoga und Entspannungsübungen ja sogar eine Chorprobe des Emminger Liederkranzes wurden online angeboten. "Den Organisatoren war es wichtig in dieser aufregenden Zeit, in der uns ein Virus weiterhin fest im Griff zu haben scheint und in der eben alles nach weniger aussieht, ein Zeichen zu setzen und zu zeigen, Nagold kann mehr und ist viel mehr als nur eine Stadt", heißt es in der Pressemitteilung.

Die Stadt Nagold, der Cityverein und das Teufelwerk stemmten das Projekt gemeinsam. Wobei das Teufelwerk im Regelfall als Location für die Aufzeichnungen der Beiträge oder auch für die recht aufwendigen Live-Sendungen diente.

Stadt zieht Schlussstrich

Zwei Monate bot "Nagold Plus" Programm. Nun läuft die Online-Plattform aus. Es sei der Zeitpunkt gekommen gewesen zu entscheiden, ob und wie es künftig mit "Nagold Plus" weitergehen soll und auch, ob man möglicherweise schon einen Schlussstrich ziehe, teilt die Stadt mit. Zu letzterem entschloss man sich schließlich.

"Diese Entscheidung war durchaus nicht einfach, da wir hier zum einen etwas ganz Neues, Innovatives geschaffen haben und zum anderen jeder der einzelnen Akteure unglaublich viel eingebracht hat", erzählt Kirsten Seeger, Sachgebietsleiterin für den Bereich Kultur bei der Stadt Nagold.

Da jedoch zukünftig, auch bedingt durch die immer weiter voranschreitenden Lockerungen und Öffnungen, andere Dinge von den Veranstaltern gefordert seien, habe man sich gemeinsam dazu entschlossen, dieses Format "zunächst nicht weiter fortzuführen". Man will sich künftig wieder den "allgemeinen individuellen Tätigkeiten" zuwenden sowie versuchen, das kulturelle Angebot in Nagold "weiter vermehrt zu fördern und zu unterstützen".

Amtsleiter Philipp Baudouin geht zudem auf die Finanzierung von "Nagold Plus" ein: "Es hat für die kommenden Monate leider der weiterhin benötigte finanzielle Rückhalt gefehlt, um auf dem bisherigen Niveau weiter zu arbeiten und möglicherweise zukünftig dieses Programm noch weiter auszubauen."

In Calw geht man einen anderen Weg

Die Online-Plattform www.nagoldplus.de hat seit ihrem Start Anfang April dieses Jahres wöchentlich bis zu neun Folgen ausgestrahlt, wobei verschiedene lokale Akteure mit im Boot waren. Mit den insgesamt knapp 60 Beiträgen hat man während dieser Zeit Tausende Menschen erreichen können und erzeugte damit "eine große Aufmerksamkeit" für die verschiedenen Beiträge.

In Calw geht man unterdessen einen anderen Weg: Während Nagold sich zumindest vorübergehend aus der Streamingwelt zurückzieht, hat Calw erst in diesen Tagen die Onlineplattform www.typisch-calw.de an den Start gebracht. Einmal pro Woche wird eine neue und moderierte "Typisch Calw"-Sendung gestreamt und danach online gestellt. Die Calwer Stadtmarketing GmbH, der Calwer Gewerbeverein und das Unternehmen MF Sound & Light sind bei diesem Projekt die treibenden Kräfte. Angelegt ist das Calwer Format auf zunächst zehn Teile.

Die zehn erfolgreichsten Beiträge bei Nagold Plus (Youtube, Stand 4. Juni, 11 Uhr):

1. Live-Musik mit Ambience – Tanz in den Mai (1116 Aufrufe)

2. Kochen mit "da Gino", Roberto Schiliro (935 Aufrufe)

3. Im Gespräch mit Prof. Dr. med. Hubert Mörk und Dr. med. Uwe Helber (860 Aufrufe)

4. BBQ rockt – das Live-Event am 1. Mai (619 Aufrufe)

5. Musik mit "Both of us" (484 Aufrufe)

6. Late-Night-Show aus dem Quarantäne-Keller (454 Aufrufe)

7. Chorprobe mit dem Liederkranz Emmingen (395 Aufrufe)

8. Gespräch mit Klaus Birk und Dekan Ralf Albrecht, Teil 1 (373 Aufrufe)

9. Kochen mit dem Naturfreundehaus (301 Aufrufe)

10. Musik mit DJ Tash & DJ SRCN, Home Clubbing (271 Aufrufe)