1 Kommt denn der Frühling schon? Kamele sind zuverlässige Langzeit-Wetterpropheten.Foto: Münchau Foto: Schwarzwälder Bote

Frühlingsboten: Auf Kameldoc’s Tierfarm kann man sich darauf verlassen

Nagold-Hochdorf. Das Wetter lockt zur Gartenarbeit, doch in Hochdorf gibt es zuverlässige Langzeit-Wetterpropheten, die noch vor Übereifer mit Frost-empfindlichen Blumen und Pflanzen warnen: die Trampeltiere auf Kameldoc’s Tierfarm.

Anders als Pferde oder Hunde, die beim Fellwechsel nur die wärmenden Winterhaare abwerfen, sind sie an Steppen- und Wüstenklima in der Mongolei angepasst, das von extremer Kälte mit minus 40 Grad im Winter zügig in den heißen Sommer bis plus 45 Grad wechselt. Das dichte, verfilzte Fell wird deshalb in größeren Teilen komplett abgeworfen, darunter sind sie eine Weile nackt.

Erst wenn sie in dieser Zeit ungepflegt und zottelig aussehen, sind auch bei uns ungemütliche, kalte Nächte vorbei und die Blumen nicht mehr gefährdet. Kamelexpertin Barbara Münchau kann sich seit über 40 Jahren darauf verlassen.

Bis dahin sollte man, sagt sie, unbedingt das Aufräumen im Garten aufschieben, denn Winterschläfer und Insekten bräuchten noch ihre schützenden Winterquartiere. Bei Igeln seien zum Beispiel die Körperfunktionen auf ein Minimum herabgesetzt, sie schlummern in stabilen Winternestern bis gegen Ende April auch unter Reisig- oder Laubhaufen, in Hecken oder unter Bodendeckern, in Holzstapeln oder Steinhaufen.

Dort sollte man besonders aufpassen, keine spitzen Werkzeuge wie Gabeln oder Laubbläser verwenden, beim Umsetzen von Kompost vorsichtig vorgehen und nicht ohne Überprüfung ein Feuer anzünden. Münchau: "Wenn jetzt Winterquartiere zerstört werden, werden Tiere verletzt und haben schlechte Überlebenschancen."

Ohnehin sollte man ihrer Meinung nach generell ein wenig Unordnung als natürliche Lebensräume für Igel & Co. belassen und an flache Wasserstellen für Trockenzeiten denken. Ohne Brennnesseln gebe es weniger Schmetterlinge, da ihre Raupen sie als Nahrung brauchen würden, und ohne Bienen kein Obst.

Arbeit gebe es trotzdem genug: Der Obstbaumschnitt sei noch bis Ende März erlaubt. Statt Schnitt- und Totholz sowie Gartenabfälle zu verbrennen oder zu häckseln gebe es, so Münchau, nützlichere Verwendung für Natur- und Artenschutz: locker aufgeschichtet zu sogenannten Benjeshecken oder Totholzhaufen, entstünden daraus wertvolle Lebensräume, Nahrungsquellen, Rückzugsmöglichkeiten und Schutz für Kleinsäuger, Vögel, Reptilien und Insekten.

Kindern macht diese Arbeit riesig Spaß, das haben Naturprojekte mit Jugend-, Schul- und Kindergartengruppen gezeigt. In Hochdorf gibt es Beispiele in den Gehegen der Tierfarm und entlang der Kreisstraße nach Göttelfingen. Und ganz nebenbei kann man vielleicht einen Blick auf die Kamele und ihre Wettervorhersage werfen.