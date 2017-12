Nagold Kabarett mit Weihnachtsfrust

Sehr viel Mühe – und das ein oder andere Problem – hingegen hat Nessi Tausendschöns Schutzengel. Der "Rauschgoldengel", wie sich Tausendschön in Verkleidung und mit Flügeln nannte, spricht gerne dem Alkohol zu. Deswegen plauderte die Figur auch aus dem Nähkästchen und erzählte so manches über die Schutzengel bekannter Politiker. Was keiner weiß, wie ein Lied verriet: Engel haben "Gefrierbrand am Pöter". Außerdem ist der Mann im Mond kein Mann – er hat sich umoperieren lassen. Und das Sandmännchen ist ein Arschloch, wie der Schutzengel wütend ins Publikum rief. Der Schutzengel von Donald Trump trägt ein Arschgeweih – am Arsch. Da ist laut dem Engel ohnehin alles, am Arsch. "Ich hab immer wieder versucht, meine Sorgen in Alkohol zu ertränkten", hickste er, "aber die Sorgen können schwimmen."

In dieser Rolle wirkte Tausendschön ebenso überzeugend wie in der einer Frau, die die Hoffnung schon aufgegeben, aber durch ein Seminar wiedergefunden hatte. Sie gab einen platten Motivationsspruch nach dem anderen zum Besten und startete schließlich einen Aufruf für ihren künftigen Ehemann. So manches erwartet sie von dem Gatten, aber das Aussehen ist ihr egal: "Du musst nicht schön sein, du kannst ruhig scheiße aussehen – Gegensätze ziehen sich ja an."