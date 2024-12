Nagold-Kabarett Kein Jahresausklang ohne Klaus Birk

Die Vor-Weihnachtszeit in der Seminarturnhalle braucht neben Liv Kristine unbedingt Klaus Birk. An zwei Abenden hintereinander bringt er Nagold zum Schmunzeln. Ein Ehepaar meinte sogar, ohne Klaus Birk fehlt richtig was vor Weihnachten.