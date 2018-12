Nagold Junger Mann attackiert Security-Mitarbeiter

Nagold-Gündringen - Am frühen Montagmorgen ist ein 20-Jähriger in der Asylbewerberunterkunft in Gündringen auf einen Security-Mitarbeiter losgegangen. Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes konnte den Angriff nur unter Einsatz von Schlagstock und Pfefferspray abwehren. Auch die Polizei hatte so ihre Schwierigkeiten mit dem aggressiven Mann.