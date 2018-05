Nagold Jetzt ist es amtlich: Rolf Benz gehört den Chinesen

Zuletzt fehlten noch die Genehmigungen der deutschen Kartellbehörden, als auch zuständiger chinesischer Stellen für den Verkauf des Nagolder Edelpolsterers. Für die deutsche Seite hatte das Bundeskartellamt bereits am 5. April per Mitteilung den Verkauf von Rolf Benz freigegeben. Nun erteilten auch die Chinesen dem Deal grünes Licht. Neue Eigentümerin ist jetzt offiziell die chinesische Kuka Investment and Management Co. Ltd., eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Jason Furniture aus Hangzhou in China.

Übernahme von Marke und Produktionsstätten

Kuka übernimmt Marke und Produktionsstätten von Rolf Benz von der Hüls-Unternehmensgruppe ("Hülsta") aus Stadtlohn, die das Nagolder Unternehem selbst 1998 übernommen hatte. In einer Mitteilung vom 7. März hatte Kuka den Kaufpreis für Rolf Benz mit 41,6 Millionen Euro angegeben. Die Kuka-Gruppe gehört nach eigenen Angaben "zu den großen Playern auf dem chinesischen Markt für Wohnmöbel". Für das Jahr 2017 habe man einen Umsatz von 850 Millionen Euro bei einem Nettogewinn von 12 Prozent ausweisen können, den man mit rund 10 000 Mitarbeitern weltweit erwirtschaftet habe. An der Börse Shanghai verfüge das Unternehmen derzeit über eine Börsenkapitalisierung von rund vier Milliarden Euro. Die Kuka-Mutter Jason Furniture wiederum kommt aktuell auf eine Jahresumsatz von rund 4,5 Milliarden Euro, der allerdings durch eine aggressive Übernahme-Politik weltweit sprunghaft steigt. In der Vergleichsjahren 2016/17 etwa konnte Jason Furniture bei seinem Absatz von Möbeln aller Art weltweit um knapp 40 Prozent zulegen.