Nagold Jazz auf der Burg: Das Konzept geht wieder voll auf

Gefühlvollen Pop wie Norah Jones "Don‘t know why" spielte die Band ebenso gekonnt wie schwungvollen Pop, unter anderem Michael Bublés "Save the last dance for me" und Caro Emeralds "A night like this". Einfach nie alt werdende Oldies wie "Flashdance" von Irene Cara und "Son of a Preacher Man" ergänzten das Programm.