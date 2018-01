Nagold Iselshausen: Eigenständig leben im Alter

Die Senioren haben alle ihr eigenes Zimmer und ein eigenes Bad, das sie nach ihren Wünschen gestalten können. Dort können sie sich ausruhen oder einfach mal die Zeit für sich genießen. "Generell ist hier nichts ein Muss oder eine Pflicht, es ist ein Angebot", erklärt Neff.

"Man muss die anderen nehmen, wie sie sind"

Obwohl die Menschen sehr unterschiedlich sind und auch verschiedene Krankheiten vorweisen, klappt das Wohnen in der Gruppe für alle sehr gut. "Die Menschen, die hier wohnen, sind sehr gesellig und lebensfreudig. Es bedarf einer großen sozialen Kompetenz, die anderen zu akzeptieren, wie sie sind", berichtet Neff stolz.

"Ehrlichkeit ist das A und O. Man muss sich gegenseitig stützen und akzeptieren", fügt eine Bewohnerin hinzu. Die gegenseitige Unterstützung und der soziale Kontakt ist sehr wichtig für die Senioren. "Es ist wirklich schön zu sehen, wie etwas Lebendiges wächst zwischen den Menschen", sagt die Hausleiterin.

Jeder von den Senioren bemüht sich so, wie er eben kann. Zur Unterstützung hat die Stiftung Pflegepersonal und Hauswirtschaftler eingestellt. Auch mit dem Personal verstehen sich die Bewohner sehr gut. "Sie müssen uns eben auch ertragen, wenn wir mal launisch sind", lacht eine 90-jährige Bewohnerin zufrieden. Wie in jeder Gemeinschaft gibt es natürlich auch mal Konflikte. "Das ist in Familien ja genauso", lächelt eine Bewohnerin. "Die Stadien, in denen die Menschen sind, die hier her kommen, sind sehr unterschiedlich. Man sieht wie andere abbauen und das lässt oft die Emotionen hochkochen", erklärt Neff.

Jedoch bemüht sich die Gruppe immer, Konflikte sofort zu klären. Häufig gibt es nach dem Frühstück eine kleine Runde, in der jeder sagen kann, was ihm auf dem Herzen liegt. Im vergangen Jahr haben die Bewohner und unterstützenden Kräfte hauptsächlich positive Erfahrungen gemacht.

"Wir kommen alle gut miteinander aus", verrät eine Bewohnerin. "Wir wohnen hier sehr angenehm. Man muss die anderen eben nehmen, wie sie sind. Und das machen wir auch", sagt eine 91-jährige Seniorin.