Die Teilnehmer besuchen alle eine Grundschule im Nagolder Stadtgebiet. Von den rund 450 Kindern aus den Klassen zwei bis vier suchte der Verein schon vorab die besten aus, die ihre jeweilige Schule beim großen Lauf letzten Samstag repräsentieren sollten, erzählt VfL-Geschäftsführer Hermann Claus. Seit Februar war der Verein in allen Grundschulen dafür vor Ort gewesen. Bei zwei Läufen auf 30 Meter durch eine Lichtschranke konnten die Kinder ihr Können unter Beweis stellen. Jeweils das bessere Ergebnis wurde gewertet.

Beim Finale nun waren die Bedingungen etwas anders. Unter blauem Himmel hatten sich die Grundschüler im Nagolder Stadion versammelt. Gespannt warteten sie darauf, aufgerufen zu werden und endlich an den Start gehen zu dürfen. Eltern, Familie, Bekannte, Freunde oder auch Interessierte standen indes im Zuschauerbereich am Rand der Bahn und feuerten die Jungen und Mädchen nach Leibeskräften an.

50 Meter waren es vom Start bis zum Ziel, wo mit einer elektronischen Messanlage die Zeit der jungen Sprinter festgehalten wurde. Aus dem Hochstart rannten sie los, sobald der Startschuss knallte. In mehreren Läufen wurden die Finalisten und schließlich die Sieger ermittelt.

Der Titel "Nagolds schnellster Grundschüler" wurde in diesem Jahr erstmals vergeben. Hermann Claus hatte den Anstoß für die Aktion gegeben. Gemeinsam mit FSJler Johannes Kappler, für den es sein Jahresprojekt war, brachte er die Veranstaltung auf den Weg. Eingebunden wurde der Laufwettbewerb in die traditionelle Bahneröffnung der Leichtathletik-Abteilung, mit der gemeinsam die Umsetzung erfolgte.

Ob es den Lauf um Nagolds schnellsten Grundschüler noch einmal geben wird, müsse man noch sehen, so Claus. Die Veranstaltung sei sehr aufwendig und "schon etwas Besonderes" in diesem Jahr. Das Fazit des Geschäftsführers fiel positiv aus: "Sehr zufrieden" sei er mit der gesamten Bahneröffnung. Etwa 550 Kinder und Jugendliche hätte man bei der Veranstaltung für Leichtathletik begeistern können. Und das sei immerhin der Sinn und Zweck. Darüber hinaus habe man auch die Eltern mit ins Boot holen können. "Das ist eine tolle Sache, ganz überragend", meinte Claus mit Blick auf die gut gefüllten Zuschauerreihen, die den Kindern zujubelten, "dass die Eltern so starkes Interesse zeigen."