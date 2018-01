Nagold Investor fühlt sich unfair behandelt

Aber die beiden Projektentwickler gaben nicht auf und wurden mehrmals im Rathaus vorstellig, wo sie der Stadtspitze ein ganz besonderes Angebot unterbreiteten: Man sei bereit, für die Fläche 100 Euro pro Quadratmeter mehr zu bezahlen als die Kreisbau – verbunden mit der Absicht, hier sozialen Wohnungsbau zu verwirklichen. Also genau jene Forderung zu erfüllen, die im Gemeinderat in jüngster Zeit, vor allem von der SPD-Fraktion, so vehement erhoben worden war.

"In Nagold müssen wir um jedes Grundstück kämpfen"

Im Gegensatz zur Kreisbau, der die Stadt das Grundstück zum Bodenrichtwert von runden 250 Euro pro Quadratmeter zu verkaufen bereit war, wollte Frey & Ciger also 350 Euro und im Zweifel sogar 400 Euro für den Quadratmeter hinlegen. Der Stadt lockten damit 190 000 Euro Mehreinnahmen.

Aber weder im Rathaus noch bei den Gesprächen mit den Stadtratsfraktionen von CDU, Freien Wählern, FDP und SPD überzeugten die beiden Partner offenbar mit ihrem Konzept. "Unseriös und widersprüchlich" befand es ein Kritiker aus dem Rat, der aber namentlich nicht genannt werden will. Wie könne man denn bitteschön mehr bezahlen für ein Grundstück und dann das Kunststück vollbringen, auch noch günstigen Wohnraum zu schaffen?

Für Tobias Frey ist das kein Widerspruch. Der Staat schieße für sozialen Wohnungsbau 30 Prozent zu, rechnete er vor. Damit könne man auch 30 Prozent unter dem Mietniveau – das sich derzeit in Nagold durchschnittlich bei acht bis zehn Euro bewege – Wohnungen auf den Markt bringen, die immer noch eine Rendite von bis zu fünf Prozent abwerfen würden. Voraussetzung sei freilich, dass der Grund und Boden zum Preis von maximal 400 Euro erworben werde könne.

Nur zum Vergleich: In der Stadtmitte wird der Quadratmeter von privaten Anbietern heute zum vierfachen Bodenrichtpreis gehandelt – bei 1000 Euro.

Doch die Stadt widerstand den finanziellen Verlockungen – und Ali Ciger und Tobias Frey verstanden die Welt nicht mehr: "In Nagold müssen wir um jedes Grundstück kämpfen – und dann wird es anderen zugeschanzt."

Und dass OB Großmann in der letzten Gemeinderatssitzung 2017 zu diesem Thema öffentlich äußerte, dass es derzeit keinen Akteur für sozialen Wohnungsbau in Nagold geben würde, brachte bei den beiden das Fass zum Überkochen. Hatten sie doch der Stadt ein entsprechendes Engagement in Aussicht gestellt, falls sie das Grundstück erhalten sollten. "Wir zahlen hier Gewerbesteuer", sagt Tobias Frey, "und wollen auch anständig behandelt werden".

Andernfalls, so Kompagnon Ciger, würde man eben seinen Firmensitz dorthin verlegen, wo man als Projektentwickler willkommen sei. Zum Beispiel nach Sindelfingen, wo man neben Gärtringen und Schönaich weitere Projekte am Laufen hat.

Breitling: "So können wir mit Eigentum Gestaltung betreiben"

Im Nagolder Rathaus versuchte man die Wogen derweil zu glätten. Finanzbürgermeister Hagen Breitling befand, es sei "grundsätzlich eine gute Botschaft", wenn sich ein Akteur für den sozialen Wohnungsbau melde. Oberbürgermeister Jürgen Großmann hatte sich, wie bei den entscheidenden Rats- und Ausschusssitzungen in diesem Fall, auf Anfrage unserer Zeitung wegen seines Aufsichtsratsmandats bei der Kreisbaugenossenschaft für befangen erklärt und wollte die Vorwürfe der Unternehmer nicht kommentieren.

Breitling verwies darauf, dass Anfang 2017 die Kreisbau der "einzig bekannte Akteur" gewesen sei, der hier das umsetzen wollte, was der Nagolder Gemeinderat auf dem Grundstück für sinnvoll befunden habe: Wohnungsbau. Frey & Ciger habe sich 2015 explizit nur für eine Bebauung beworben.

Und die Kreisbau, die in der Vergangenheit schon mehrere Projekte im Bächlen in unmittelbarer Nachbarschaft des besagten Areals realisiert hatte, kenne eben die Situation vor Ort, so der Schultes. Als Frey & Ciger mit dem höheren Gebot eingestiegen seien, sei die Entscheidung im Gemeinderat für die Kreisbau schon gefallen gewesen. Breitling: "Die Messe war gelesen."

Ohnedies habe man die Referenzen der beiden Unternehmer im sozialen Wohnungsbau vermisst: "Diesen Beweis gibt’s halt noch nicht." Aber der Finanzbürgermeister lud die Nagolder Unternehmer dazu ein, im neuen Baugebiet Hasenbrunnen im Iselshäuser Tal diesen "realen Beweis" anzutreten.

Dass der Stadt bei diesem Grundstücksdeal mit der Kreisbau 190.000 Euro weniger einnimmt als beim Geschäft mit den beiden Nagolder Bauträgern, ist für Breitling kein Beinbruch: "So können wir mit Eigentum Gestaltung betreiben – wenn ein Konzept dahinter steht und die Akteure das machen, was wir uns wünschen. Das ist es uns wert." Und zudem wolle man durch die gemäßigte Preispolitik bei Grundstücksgeschäften an der Preisspirale nicht noch weiter drehen und damit dem Nachfragehype, der die Mieten auf bis zu 13 Euro pro Quadratmeter getrieben hat, zu begegnen: "Das ist die Freiheit, die wir haben. Damit das Angebot die Nachfrage bestimmt und nicht anders herum."

Dem Verkauf des Areals an die Kreisbaugenossenschaft hat der Gemeinderat zwar schon seinen Segen gegeben, notariell wurde dieser aber noch nicht besiegelt. Martin Hammer, Rechtsbeistand von Frey & Ciger, schließt nicht aus, dagegen juristisch zu intervenieren. Schon einmal, vor Jahren, habe er, Hammer, bei einem anderen Nagolder Immobiliengeschäft mit seiner Intervention erreicht, dass das Land als Eigentümer dieser Immobilie fürderhin den Verkauf seiner Häuser und Grundstücke öffentlich ausschrieb. Ein solches Prozedere mahnt der Anwalt auch in Nagold an. "Was dem Land recht und billig ist", sagt Hammer, "sollte auch der Stadt Nagold recht und billig sein."