Nagold Digitalisierung bietet neue Chancen

Nagold. Wie Bereichsleiter Wolfgang Klemenz am Rande der gut besuchten Veranstaltung unterstrich, bietet die Digitalisierung gerade für Frauen viele Möglichkeiten – weil deren Kompetenzen wie die Kommunikations- oder Kooperationsfähigkeiten in der "Arbeitswelt 4.0" besonders gefragt seien. Verbunden seien mit der zunehmenden Digitalisierung ebenfalls gute Chancen auf eine Flexibilisierung der Arbeit, machte Wolfgang Klemenz mit Blick auf das Thema Home-Office deutlich. So sei gerade der Bereich des Home-Office stark im Kommen – denn in Zeiten des Fachkräftemangels seien auch die Arbeitgeber bei diesem Thema flexibler geworden.

Erfreulich fand es der Bereichsleiter der Arbeitsagentur, dass die vielen Besucherinnen Interesse am Frauenwirtschaftstag hatten und etwas tun wollten. Positiv seien daneben die Rückmeldungen der beteiligten Bildungsträger und Kooperationspartner.

Zudem ist der Frauenwirtschaftstag als niederschwelliges Angebot aber auch eine ideale Plattform, um den Frauen wichtige Impulse zu vermitteln – sei es für den Wiedereinstieg oder die Weiterbildung.