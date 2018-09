Nagold INGpark wächst noch schneller

Platz für Gastronomie angedacht

Wobei einer dieser Grundstückszuschnitte direkt für etwas Diskussion in der Verbandsversammlung sorgte: Jenes, das später unmittelbar im Anschluss an den Jettinger-/Real-Kreisel im Winkel von L 362 und Schickhardtallee liegen wird und durch die Begrenzung durch einen hier ebenfalls geplanten Radweg vom INGpark in Richtung Jettingen eine extreme "Keilform" aufweist. Verbandsvorsitzender Großmann deutete an, dass dies eine Fläche zum Beispiel für eine Gastronomie sein könnte. Solches Gewerbe werde zwar (noch) grundsätzlich bei der Nutzung des INGparks ausgeschlossen, aber man sei ja frei, Ausnahmen zu definieren, wo sie sinnvoll sein könnten. Und man müsse ja auch über die Versorgung der Arbeitskräfte im INGpark etwa in den Mittagspausen nachdenken. Aber das seien eigentlich Themen "für später", jetzt gehe es erstmal darum, die grundsätzlichen Planungen für die weiteren, dringend benötigten Gewerbeflächen auf den Weg zu bringen. Und auch ebenfalls gleich die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange zu verabschieden – dem die Versammlung ebenfalls einstimmig (bei einer Enthaltung) folgte.

Womit Großmann und Hurtz bei den "guten Nachrichten" angekommen waren – wobei die Info über die Zerstörung des riesigen INGpark-Werbeschilds erst einmal gar nicht so positiv klang. Aber das Industrie-Areal sei mittlerweile so bekannt in der Region, dass es das Werbeschild gar nicht mehr bräuchte, so Großmann. Und Geschäftsführerin Hurtz bestätigte, dass man zum Beispiel mit der Wirtschaftsförderung für die Region Stuttgart im ständigen Austausch stünde, die Anfragen von dort mittlerweile regelmäßig an den INGpark weiterleite – einer der Gründe für den beschleunigten Ausbau des Areals.

Positiv auch die ganz aktuelle Beantragung für Fördergelder für den Ausbau des erwähnten, geplanten Radwegs in Richtung Jettingen – samt Unterführung der L 362. Hier hofft man mindestens auf einen 50-prozentigen, eventuell wegen der Abstufung der ehemaligen B 28 zur Landesstraße sogar 100-prozentigen Zuschuss zu den Kosten. Großmann sprach hier von einer "Revolution" in der Mobilität, die längst im Gange sei und immer mehr Berufs-Pendler auf das (elektrisch unterstützte) Zweirad umsteigen ließe. Dem wolle man auch seitens des INGparks Rechnung tragen und diese "nachhaltige" Mobilitäts-Form durch den Ausbau des Radwegs unterstützen.

Zusätzlicher Mobilfunkmast

Und schließlich: nach "langen und zum Teil zähen" Verhandlungen hat sich die Telekom mit einer Wende in ihrer Geschäftspolitik bereit erklärt, auf dem INGpark-Areal einen zusätzlichen Mobilfunkmast zu errichten, der künftig auch anderen Mobilfunkanbietern für eigene Sende-/Empfangsanlagen offenstehen werde. Der Vertrag dafür sei von der Telekom bereits unterschrieben, und Verbandsvorsitzender Großmann zeigte sich "guten Mutes", dass der Mast bis Ende 2019, Anfang 2020 auch tatsächlich stehen werde. Damit werde eine Forderung der bereits im INGpark ansässigen Unternehmen entsprochen, die zunehmend eine bessere Mobilfunkversorgung eingefordert hätten.