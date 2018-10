Nagold In Würde bis zum Lebensende

Nagold. Auf drei Stockwerken hatte der AK, der von der Urschelstiftung unter Führung von Ulrich Mansfeld geleitet wird, einen Raum für dieses sensible Thema geschaffen. Als Aktions- und Messetag bot die Veranstaltung "In Würde bis zum Lebensende" eine niederschwellige Möglichkeit, mit Fachleuten ins Gespräch zu kommen, die sich mit den Facetten der Themenbereiche Pflege, Versorgung, Betreuung und Vorsorge ehrenamtlich oder professionell befassen. Ein "ganz bunter Blumenstrauß" an Informations- und Beratungsmöglichkeiten, so Angela Anding, Leiterin der VHS.

"Wer darf entscheiden, was an meinem Lebensabend mit mir geschieht?"

Diese Themen betreffen keinesfalls nur jene, die am Ende ihres Lebens stehen. Sie sind es tendenziell seltener, die eine solche Veranstaltung besuchen, weiß Anding. Die meisten seien Angehörige oder Betroffene dieser Menschen, oder auch Personen, die sich mit ihrem eigenen Lebensende beschäftigen. Junge Menschen sollten sich ebenso damit auseinandersetzen und Vorkehrungen treffen, findet Anding. Wer darf entscheiden, was an meinem Lebensabend mit mir geschieht? Wie möchte ich versorgt werden? Diese und viele weitere Fragen sollte sich jeder stellen.