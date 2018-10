Nagold In Vollmaringen ist wieder Party-Time

Immer noch geht es hoch her, wenn sich frühere Besucher der legendären Vollmaringer Diskothek "Butterfly" treffen. Am Samstag, 6. Oktober um 20 Uhr fällt der Startschuss für die Fete, die erneut für tolle Party-Stimmung und gut sechs Stunden lang für eine volle Tanzfläche sorgen wird. "Ganz viele Leute fiebern dem Event schon seit Wochen entgegen", weiß Organisator Walter Schöttle. Längst bewährt hat sich die Zusammenarbeit mit der Vollmaringer Narrenzunft, die vor einigen Jahren auf den Butterfly-Zug aufgesprungen ist. "Die haben einfach die Erfahrung und Manpower, um das in der Gemeindehalle auf die Beine zu stellen", betont Walter Schöttle.

Aus der gesamten Region

Vor allem in den siebziger und Anfang der achtziger Jahre pilgerten junge Leute aus der gesamten Region regelrecht in die Vollmaringer Diskothek "Butterfly". "Wir wollen einfach wieder die Leute von damals einladen", erklärt Walter Schöttle, dass zur Party natürlich alle Fans der Musik aus den siebziger und achtziger Jahren willkommen sind. Fox, Rock, Pop und Soul der siebziger und achtziger Jahre sorgen für Stimmung. Dank moderner Technik auf dem Notebook steht fast das komplette Repertoire der Hits aus den Butterfly-Tagen auf dem über sechsstündigen Programm – außerdem sind die meisten Titel mit Videos hinterlegt.