Nagold In Nagold hat er viele Spuren hinterlassen

In den 80er-Jahren war er Creative Director von renommierten Agenturen in Hamburg, Düsseldorf und Stuttgart. Seine Werbeagentur in Nagold betrieb er bis zum Schluss. "Und immer am Nabel der Zeit", wie sich seine Nichte Barbara Benz erinnert. Nicht nur für das Unternehmen ihres Vaters Rolf schuf er einst das Firmenlogo, das bis heute, über alle Zeitläufe und Strömungen hinweg, Bestand hat, sondern er kreierte auch vor 13 Jahren den Leitspruch für ihr Möbelhaus "sehen, anfassen, fühlen", der bis heute gilt. Barbara Benz: "Da ist ein Mehrwert drin für die Kunden, das hat sich bis heute bewahrheitet." Alfred Benz sah die Dinge immer ganzheitlich. Selbst wenn er nur eine Einkaufstüte entwarf, schaute er sich das ganze Unternehmen an, ob die Tüte auch zur Corporate Identity der Firma passt. So streitbar er für seine Entwürfe und Visionen war, genauso spontan stellte er sie wieder in Frage. Nicht selten, dass er kurz vor einer Präsentation wieder alles über den Haufen warf.

Was aus seinem OEuvre wird steht noch nicht fest