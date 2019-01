Nagold In Nagold bestens bekannt

Nagold. Die in Nagold bestens bekannte Baden-Badener Philharmonie wird unter dem Dirigenten Andreas Weiss musizieren. Auf dem Programm dieses Höhepunkts der Nagolder Konzertreihe stehen berühmte Werke der Weltliteratur: Felix-Mendelssohn Bartholdy mit der Ouvertüre für Harmoniemusik C-Dur op.24, Wolfgang Amadeus Mozarts Sinfonia concertante Es-Dur KV 364 und von Ludwig van Beethoven die Sinfonie Nr. 8 F-Dur op.93.

Im Mittelpunkt des Konzertes steht mit Mozarts "Sinfonia concertante" ein besonderes Werk mit der exklusiven Solistenbesetzung Yasushi Ideue (Violine) und Ana Isabel Zambrano (Viola), das erstmals im Rahmen der Nagolder Konzertreihe erklingt. Den wunderschönen, ergreifenden zweiten Satz schrieb Mozart unter dem Eindruck des Todes seiner geliebten Mutter.

Gastspiele und Tourneen auch im europäischen Ausland brachten der Philharmonie Baden-Baden internationales Ansehen. Das Orchester konzertierte in China, in den arabischen Emiraten Dubai, Qatar und Bahrain, in der Ukraine, in Frankreich, Belgien, Italien, Spanien und in der Schweiz. Renommierte Konzertsäle wie die Zürcher Tonhalle, der KKL in Luzern, die Victoria Hall in Genf und die Alte Oper in Frankfurt standen auf dem Spielplan der Philharmonie.