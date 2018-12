Nagold In Hochdorf wird zur Stallweihnacht geladen

Nagold-Hochdorf - Am letzten Samstag vor Heiligabend laden die Tiere von Kameldoc’s Tierfarm in Hochdorf mit Freunden, Helfern, Mitgliedern und Unterstützern des Vereins "Arche Hochdorf, Jugend- und Tierfarm" im Rahmen der Hochdorfer Adventsfenster wieder zur großen Stallweihnacht ein. Treffpunkt ist am Samstag, 22. Dezember, ab 17 Uhr am Hauseingang der Tübinger Straße 57 in Nagold-Hochdorf gegenüber vom Friedhof.