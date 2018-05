Nagold In drei Tagen um die Welt: von Russland bis Mexiko

Nagold. Sechs Länder und Kontinente gab es für die Grundschüler in Iselshausen an drei Projekttagen unter dem Motto "In drei Tagen um die Welt" zu entdecken. In sechs klassenübergreifenden Projektgruppen erfuhren die Sechs- bis Zehnjährigen viel über fremde Kulturen und freuten sich über die Bastelangebote und kulinarischen Einblicke in fremde Küchen.