Nagold In der "Post" gehen die Lichter aus

"Wer uns, mich und die Gesellschafter, kennt, weiß was das für uns bedeutet", so Hans Nock dazu in seinem Schreiben. "Mit viel Engagement und Herzblut war es immer unser Ziel, Nagolds schönstes Wahrzeichen zu pflegen und zu erhalten und es mit einer guten Gastronomie zu beleben, wie dies Generationen zuvor bereits seit Jahrhunderten getan haben." Die Alte Post sollte "wie eh und je" ein Treffpunkt sein für Gäste aus Nah und Fern, für alle Generationen und Nationalitäten.

Wie es nun weiter geht mit der "Alten Post" – weitergehen kann – ist aktuell noch komplett offen. "Zwei Dinge sind uns an dieser Stelle sehr wichtig", erläutert dazu Hans Nock. Zum einen wolle man all denen danken, "die der ›Alten Post‹ immer die Treue gehalten haben und unsere Gäste waren." Der gleiche Dank gelte den Partnern, Handwerkern und Lieferanten, "auf die wir uns immer verlassen konnten und mit denen wir ein gutes Miteinander hatten." Zum anderen wolle man versuchen, "die Weichen für eine gute Zukunft für die Alte Post zu stellen. Dieses schöne Gebäude muss für Nagold erhalten bleiben und es wäre wünschenswert, es auch wieder mit Leben füllen zu können."

Gesellschafter beraten über Zukunft des Hauses

Wie eine solche zukünftige Lösung aussehen könnte, dazu wollte sich Nock aktuell nicht weiter äußern. Er deutete allerdings an, dass es in nächster Zeit eine Versammlung der Gesellschafter geben werde, auf der es konkret um die Zukunft des Hauses gehen werde. Eine Option dabei könnte wahrscheinlich sein, für die Restaurants der "Alten Post" einen freien Pächter zu suchen – der das Haus dann nach eigenem Ermessen und ohne Vorgaben an die Art der angebotenen Gastronomie wiedereröffnen könnte. Ein fundamentales Problem der "Alten Post" auch unter früheren Küchenchefs war, dass das einheimische Publikum nie mit der dargebotenen "Haute Cuisine" wirklich warm wurde und diese durch die notwendige Gäste-Frequenz unterstützte.

Welche Wege das bisherige Führungsteam der Alten Post mit Stefan Beiter als Küchenchef und Martina Hentsch als Restaurantleiterin künftig gehen wird, auch dazu wollte sich Hans Nock als Sprecher der Eigentümergemeinschaft erst einmal nicht äußern.