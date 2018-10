Nagold In den Herbstferien gibt’s wieder die Kinderbibeltage

Vom 1. bis 4. November auf dem Lemberg

In den Herbstferien, vom 1. bis 4. November treffen sich Kinder der 1. bis 7. Klasse im evangelischen Gemeindehaus auf dem Lemberg. Donnerstag bis Samstag, jeweils von 15 bis 18 Uhr gibt es ein buntes Programm für Kinder. Rund um biblische Geschichten, die als Bibeltheater aufgeführt werden, wird gesungen, gebastelt und gespielt. Am Sonntag enden die Kinderbibeltage dann mit einem Familiengottesdienst, der um 10.45 Uhr beginnt. In diesem Gottesdienst wird mit den Kindern das Abendmahl gefeiert.

Das Thema in diesem Jahr lautet "Echt satt". Biblische Geschichten rund um das Essen vermitteln die Botschaft, dass der Glaube an Gott ganzheitlich satt macht. Fast 25 Mitarbeiter haben sich gut vorbereitet, um den Kindern die Herbstferientage zu einem Erlebnis zu machen.