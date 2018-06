Nagold Immer schön offen bleiben

Während die Mädchen bei den Firmen Diener electronic und Wackenhut vorwiegend männerdominierte Berufe rund um Elektronik und KFZ-Technik erkundeten, informierten sich die Jungs vormittags in der Schule und im Berufsinformationszentrum über die Berufe Sanitäter, Kranken- und Altenpfleger, die Arbeit des DRK sowie über den Beruf des Jugend- und Heimerziehers. Einige Schüler besuchten auch einen Workshop des BIZ, in welchem unter anderem soziale Wahrnehmung in der Praxis trainiert wurde.

Nachmittags ging es in Gruppen in drei Pflegeeinrichtungen: wahlweise das Gertrud-Teufel-Seniorenzentrum, die Bruderhaus Diakonie oder das Seniorenzentrum Martha-Maria. In allen drei Einrichtungen hatten Mitarbeiter Vorträge, Führungen und zum Teil auch praktische Demonstrationen rund um Berufe in der Altenpflege vorbereitet, sodass es für alle Beteiligten ein interessanter und informativer Tag war.