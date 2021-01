Nagold Im Stundentakt doch vereint

Am Neujahrstag kamen noch einige dazu, die sich offenbar entschieden, noch in der Aufzeichnung zu sehen, wie Citymanagerin Anna Bierig und Manuel Schittenhelm vom Teufelwerk die Nagolder ins neue Jahr geleiteten. Gesendet wurde aus dem dekorierten Teufelwerk, in dem schon zweimal zuvor eine richtige Silvesterparty über die Bühne gegangen war.

Das Konzept war darauf ausgelegt, eine Gemeinschaft herzustellen, auch wenn die meisten Nagolder im überschaubaren, familiären Kreis zuhause feierten. Und das, ohne den ganzen Abend vor Computer oder Handy zu verbringen. So meldeten sich Bierig und Schittenhelm wohldosiert im Stundentakt und banden die Zuschauer mittels Umfragen und Fotos, die die Nutzer einsendeten, in den Abend ein. Beispielsweise wurde geklärt, ob sich die meisten fein rausputzen – oder eher im "Gammellook" feiern. Letzterer lag in der Abstimmung vorn. Klar in Führung bei dem Essen des Abends lag Raclette.Aufgelockert wurde das Programm durch vorab aufgezeichnete Umfragen und Interviews