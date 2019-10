Nagold Im Einsatz mit Feuerwehrmann Bejamin Mönch

Nach wenigen Schnupperstunden bei der örtlichen Feuerwehr war der damals knapp 20-jährige Mönch bereits Feuer und Flamme. "Es ist niemandem geholfen, wenn jeder nur an sich selbst denkt. Wenn mein Haus in Flammen stünde, hätte ich auch gerne, dass jemand kommt und es löscht. Für mich ist das eine Frage der Zivilcourage", begründet Mönch seine Entscheidung. "Etwas Gutes tun zu können und der technische Aspekt der Arbeit haben mich ohnehin fasziniert. Letztlich war es jedoch die Kameradschaft, die mich überzeugt hat", begründet der heute 28-Jährige Mönch seinen damaligen Entschluss.

Getreu ihrem Motto "Retten, Löschen, Bergen, Schützen" wird die Feuerwehr bei den unterschiedlichsten Notfällen eingesetzt. Oft geht es auch um so genannte "technische Hilfeleistungen". Dazu gehört ein breites Aufgaben-Spektrum vom Freischneiden von Unfallopfern bis hin zur berühmten Katze auf dem Baum.

Aktuell verfügt die Mindersbacher Feuerwache über 24 Einsatzkräfte, die rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche Bereitschaftsdienst haben. Für manch einen mehr, für andere weniger problematisch. "Mein Arbeitgeber hat mit meinem Ehrenamt eigentlich keinerlei Probleme. Im Gegenteil, er unterstützt es sogar. Allerdings arbeite ich so weit weg von Mindersbach, dass ich während meiner Arbeitszeiten eher selten zum Dienst gerufen werde".

"Der Werdegang zum Feuerwehrmann ist vor allem am Anfang sehr zeitintensiv", beschreibt Mönch die Ausbildung. "Im ersten Jahr absolviert man die Grundausbildung und weitere Lehrgänge. Erst dann qualifiziert sich ein Anwärter zum vollwertigen Feuerwehrmann". Doch damit nicht genug. Nach drei Jahren gesammelter Erfahrung als Feuerwehrmann bei der Freiwilligen Feuerwehr absolvierte Mönch einen Lehrgang an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal und ließ sich außerdem im Umgang mit dem Atemschutzgerät schulen. Damit qualifizierte er sich zum Oberfeuerwehrmann. Doch auch hier erhält man erst dann Führungsqualifikationen, wenn man einen entsprechenden Lehrgang zum Truppführer abgeleistet hat.

Die typische Montur besteht aus feuerfester Jacke und Hose, Stahlkappenstiefeln, Handschuhen, Helm und bei entsprechender Qualifizierung auch aus einem Pressluftatmungsgerät. "Bei Hausbränden entstehen oft giftige Dämpfe. Bereits wenige Atemzüge eines solchen Qualmgemischs können tödlich sein", weiß Mönch. Das Bild aus amerikanischen Spielfilmen, in denen sich Feuerwehrleute vor dem Stürmen eines Brandherdes von ihren Kollegen mit Wasser bespritzen lassen, weist Mönch als Hollywood-Klamauk zurück: "Unsere Montur würde keine Wärme mehr rauslassen, wenn die Poren der Textur klatschnass sind. Man würde in seinem Anzug buchstäblich gegart werden wie in einem Dampfkochtopf".

Manchmal kommt jede Hilfe zu spät

"Wenn man zuhause sitzt und der Pieper sich meldet mit der Nachricht: ›Technische Hilfeleistung, dringend‹ kann man sich eigentlich schon denken, dass sich Menschen in ernst zu nehmender Gefahr befinden", erzählt Mönch. In einigen Fällen kommt jedoch jede Hilfe zu spät. "Erst vor kurzem kamen wir zu einer Unfallstelle, bei der die betreffende Person unter einem Baum eingeklemmt war. In diesem Fall kam jede Hilfe zu spät", gibt der Feuerwehrmann traurig zu. "In solchen Fällen ist die Kameradschaft hier aber um so wichtiger. Dann hat man ein paar starke Schultern, auf die man sich stützen kann."

Der schönste Lohn für Mönch ist die aufrichtige Dankbarkeit seiner Mitmenschen. "Vergangenes Jahr gab es einen Küchenbrand in Mindersbach. Nachdem ich und mein Kollege den Brand sicherten und ich verschwitzt wieder aus dem Haus kam, bemerkte ich, dass der Hausbesitzer betreten neben dem Wagen stand. Ich kannte ihn. Es war mein ehemaliger Grundschullehrer. Daher sah ich mich verpflichtet, ihm ein wenig zur Seite zu stehen. Dafür hat er mir im Nachhinein sehr viel Dankbarkeit gezeigt. Für mich ist das ein unbeschreibliches Gefühl."

Trotz aller Erfolge – Benjamin Mönchs Karriere bei der Freiwilligen Feuerwehr ist noch lange nicht zu Ende. "Ich sehe mich auch für die Zukunft weiter bei der Feuerwehr. Als nächstes strebe ich das Amt des Zugführers an. Auch wenn der Lernaufwand recht groß ist. Denn schließlich lernt man dabei nicht nur für die Feuerwehr, sondern für das Leben."