Nagold Im Dienst der Streuobstwiese

Am Freitag folgte das Pressen am Naturfreundehaus, zu dem jeder sein Obst bringen durfte. Über fünf Tonnen seien verarbeitet worden, berichtet Laquai. Kindergartenkinder seien zum Zuschauen vorbeigekommen und eine Schulklasse habe selbst einige Kilo mitgebracht, die zu Saft verarbeitet wurden.

Schüler waren auch beim Äpfelfest fleißig am Mitarbeiten: Jugendliche von der Burgschule backten Apfelküchle für die Festbesucher. Eine kleine Sortenschau verschaffte Neugierigen einen Überblick über heimische Apfel- und Birnensorten. Der Arbeitskreis Kinder und Familien erfreute die Kinder besonders mit seinen bunten Luftballons.

Die Naturfreunde-Familiengruppe "Treff Kunterbunt" zeigte Kindern, wie schön Basteln mit Naturmaterialien sein kann. Bühlers Gartenwelt begeisterte mit einer Ausstellung von jungen Obstbaumwuchsformen. Apfelessig, kaltgepresste Pflanzenöle und mehr bot PomÖlerie Berger. Feine Destillate hielt die Brennerei Gutekunst bereit.

Ins Rathaus-Café lockten Kaffee und Obstkuchen. Eine Ausstellung rund ums Holz präsentierte die Holzwerkstatt.

Der Verein "Go For Zanzibar" hatte eine Auswahl von Kunsthandwerk, Schmuck und Gewürzen im Gepäck. Der Erlös aus dem Verkauf fließt in Projekte in Sansibar.

Jazzige Sounds untermalten das Vergnügen rund um den Apfel. Die Band "halfpast 7" spielte schwungvolle Standards und bekam dafür immer wieder Applaus von den vorbeigehenden Zuhörern.

100 Kilo mehr Obst als 2017

Zufrieden war Dieter Laquai mit dem diesjährigen Fest. Schon weit vor dem Ende pressten die Freiwilligen das letzte Obst. Dabei hatten sie rund 100 Kilo mehr eingeplant als vergangenes Jahr. Auch der Saft war zum Festende hin vollends an den Mann und die Frau gebracht worden.