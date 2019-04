Nagold Igel durch Gartenarbeiten verletzt

Insgesamt zwölf Igel habe sie aktuell in der Rettungsstation, vier weitere habe sie in die Außenstation nach Oberreichenbach abgegeben. Unter ihren zwölf seien zwei Schwerverletzte sowie einer, bei dem die Behandlung abgeschlossen sei. "Igel Toni aus Eutingen hat den Winterschlaf noch bei uns gemacht, weil es zu früh war, ihn auszuwildern. Er kam letztes Jahr mit abgemähten Zehen zu uns." Es sei erfreulich, dass es ihm besser gehe, doch solche Fälle "müssten nicht sein, wenn die Leute nachdenken würden." Wer also vor habe, seinen Garten aufzuräumen, solle laut Münchau zuerst in Reisig- und Laubhaufen, Hecken oder Bodendecker schauen. Auch in Hohlräumen von Holzstapeln oder Steinhaufen verstecken sich die Stacheltiere gerne. Gartengeräte seien mit Vorsicht zu verwenden und auch bei Bauarbeiten sei Achtung geboten. "Man kann die Igel auch mit gutem Igel- oder Katzenfutter unterstützen", an einer katzensicheren Futterstelle, verstehe sich.