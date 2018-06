Nagold Ideale Bedingungen zum Spät-Shoppen

Aber mal weiter schauen. Der Nagolder Mittsommer ist auch ein bisschen Food-Festival. Ein zum Festmotto passendes Highlight: der Stand von Kathrin und Raphael in der Turmstraße. "Angry Moose", übersetzt "wütender Elch". Die beiden haben zwei Jahre in Schweden gelebt; Raphael in Bäcker, hat dort für eine deutsche Bäckerei gearbeitet. Von dort mitgebracht hat er tolle Rezepte für rustikales Elchfleisch und ultrafrischen Lachs, die er auch hier zum Mittsommer feilbietet. Aber der Hammer sind seine Hamburger in selbst gebackenen Buns (Brötchen), "die besten Buns ever", wie ein großer Kulinarik-Fan per Whatsapp einem mitteilt.

Von Albanien und Jamaika ist man jetzt also hier in Nagold im schwedischen Gourmet-Himmel angekommen. Abstecher zum Gerichtsplatz, weil von dort nun offensichtlich russische Klänge locken.

Die hinreißende Stimme von Magarita Haptko, begleitet von Michael Ohngemach an der Gitarre. Russische Volkslieder soll man da hören, aber es klingt rockiger. Das Duo hat sich die härteste Schule für Künstler ausgesucht: Straßenmusik, etwas abseits der Hauptrouten der Einkaufsbummler. Das überlebt nur, wer richtig gut ist. Und Haptko ist richtig gut. Erst hören ihr nur zwei, drei Leute zu. Aber ihre Stimme reicht bis zur Marktstraße – und immer mehr biegen zu ihr ab. Schönen Stimmen können wir nicht widerstehen. Warum auch!? Sie bringen einem die Seele zum Lächeln. Und man möchte wetten, auch diese russischen Lieder kennen nur das eine, das wichtigste Thema der Musik.

Auch Rieke Katz hat solch eine Stimme, aber eine ganz andere Musikrichtung: Sie hüllt mit ihrer Band die Bühne am Unteren Markt in tollen Jazz-Sound; auch wenn sich hier das Publikum rund um das Henne-Nest und den Weinladen überwiegend im "Rücken" der Bühne sammelt. Das sieht ein bisschen "verkehrt" aus. Aber macht eigentlich nichts. Weil’s der Musik nichts ausmacht, wo und wie sie gehört wird.

Zeit, ein bisschen übers Wetter zu reden. Das – was vielleicht überraschen mag – für einen verkaufsoffenen Abend mit geöffneten Läden bis 24 Uhr "ideal" ist: anfangs sonnig, trocken (zwei, drei Tropfen aus dunklen Wolken nur zum Auftakt kurz nach 18 Uhr), später wolkenlos bei Mondschein – aber deutlich kühler als die vergangenen Tage und Wochen; weshalb man gerne einmal in die offenen Geschäfte flüchtete, schon um sich hier "aufzuwärmen". Und genauso sollte es sein. Und für die Läufer beim Mittsommerlauf des VfL war dieses Klima auch absolut ideal – keine Gefahr der Dehydrierung wegen übermäßiger Sommerhitze.