Nagold "Ich glaub, es reicht optimistisch zu sein"

Das Lied "Sommerland" ist eine anrührende Hommage an ihre "Mohn, Margeriten, Salbei, Kamillen Kornblumensommerland"-Kindheit an der Grenze zur Schweiz.

Das alte Schultreppenhaus wird nicht mehr benutzt, aber im Lied "geht die Sonne noch auf Streife" auf der alten Treppe.

Ein Lied erzählt von Kindern voller Hoffnung und Angst

Wichtige Impulse bekommt die Künstlerin bei Christof Stählin, in dessen Liedermacher-Akademie "Sago" sie das Liedermachen lernte. Der Titel "In 100 Jahren" ist seine Komposition. Dieses und "Der Weg durchs Moor", ihre Übersetzung eines englischen Liedes von Nadia Birkenstock, sind in diesem Konzert die beiden Lieder, die sie nicht selbst geschrieben hat.

Ein Lied, das sie Kindern auf der Flucht gewidmet hat, ist nicht anklagend, es ist nicht zornig, es ist nicht politisch. Es berichtet von den Kindern auf den Booten mit ihrer Hoffnung und ihrer Angst. Annett Kuhn will nicht über schlimme Zustände schimpfen, sie will Menschen anrühren, weich machen für Nöte anderer.

Buxtehude ist ein Ort, von dem sie zunächst dachte, es sei ein Fantasiename und in der realen Welt gar nicht vorhanden. Sie reiste dennoch von Rottweil dorthin, und in einer Wohngemeinschaft für Demenzkranke entstand das Lied "Der Garten". Im Text wird eine Frau beobachtet, die täglich lange im Garten des Hauses steht: "Sie ist dement, sie vergisst Stück für Stück – doch es scheint, momentan ist sie im Glück."

In den meisten Liedern gibt es einen hoffnungsvollen Ausblick: Nach dem Regen kommt vielleicht der Regenbogen. Auch wenn ein Morgen in März mit Schnee anfängt, könnte doch ein guter Tag daraus werden. "Ich glaub, es reicht, optimistisch zu sein, ich denk, es reicht, optimistisch zu sein."

Diesen Satz greift Linde Damm als Schlusswort auf und gibt dann dem kräftigen und herzlichen Applaus den nötigen Raum.

Auf die Frage, wie sie überhaupt nach Mindersbach kommt, sagt Annett Kuhr lapidar. "Ich komme immer dahin, wo man mich hören will." Und ihrem Dank für die Einladung fügt sie hinzu: "Es gibt so wenige Dörfer, die so einen Raum haben, wo Kultur stattfindet." Mindersbach hat’s!