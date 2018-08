Nagold "Ich freue mich, dass ich in so einer Gegend leben darf"

Neues Wohngebiet "Obere Kirchenäcker"

Huber, dessen Großvater von 1923 bis 1938 Bürgermeister der damals noch selbstständigen Gemeinde war, zieht Vergleiche zum Emmingen seiner Jugend. Während Emmingen damals rund 500 Einwohner hatte, wohnen heute beinahe 1600 Menschen in Nagolds drittgrößtem Stadtteil, die Tendenz sei steigend. "Früher hat hier jeder jeden gekannt, heute kann das nicht mehr sein", meint Huber, der bis auf ein paar Jahre sein ganzes Leben in Emmingen verbracht hatte.

Den Zuwachs schuldet Huber der guten Lage der Ortschaft. "Wir sind gut angebunden ins Gäu, in acht Minuten ist man mit dem Auto an der S-Bahnhaltestelle Herrenberg." Deswegen ist der nördlichste Stadtteil Nagolds auch gleichzeitig der teuerste in Sachen Wohnen. Dennoch seien die Quadratmeterpreise für Bauplätze immer noch um einiges günstiger als beispielsweise in Herrenberg oder Jettingen, weiß Huber.

In den vergangenen Jahren konnten viele innerörtlichen Baulücken geschlossen werden, einige alte Häuser wurden verkauft und saniert. Leerstand gebe es innerorts kaum noch, erzählt Huber bei einem Spaziergang durch die Straßen und Gassen und zeigt einige besonders schöne Beispiele. "Nun brauchen wir ein neues Wohngebiet". Und das soll an einem von Hubers Lieblingsplätzen entstehen. Beim Ortseingang am Kühlenberg soll im kommenden Jahr das Baugebiet "Obere Kirchenäcker" mit 26 Bauplätzen ausgewiesen und erschlossen werden. Das sei die letzte Möglichkeit Emmingen zu erweitern. Der Ortsteil ist von geschütztem FFH-Gebiet umgeben: Wiesen, Wälder, drei Quellen.

Der Blick vom Kühlenberg richtet sich auf das ehemalige Baugebiet Katzensteig, die größte Erweiterung, die mit dazu beitrug, dass die Bevölkerung Emmingens in den vergangenen 40 Jahren mächtig zugelegt hat.

Huber vermutet auch, dass das Bildungsangebot für Kinder im Ort für viele Familien ausschlaggebend sein könnte, nach Emmingen zu ziehen. "Das gesamte Leben für die Jugend liegt hier eng beisammen". 2013 entstand in der Malmenstraße eine neue Kindertagesstätte, gleich nebenan befinden sich der Kindergarten mit Ganztagsbetreuung, die Fritz-Ziegler-Halle, wo der Sportunterricht stattfindet, sowie die Grundschule, die derzeit 120 Kinder aus Emmingen, Pfrondorf und Mindersbach besuchen. Huber erinnert sich, dass er im Schuljahr 1953/54 im ersten Jahrgang war, der die Wiestalschule besuchte. Zuvor sei ein schwerer Sturm über Emmingen gefegt. "Das Sturmholz von damals war die Grundlage für den Bau der Schule", erzählt er als kuriose Anekdote.

Bahnhaltestelle reaktivieren

Während damals der Einzelhandel im Ort noch florierte, haben mittlerweile einige Geschäfte aufgegeben. Die Volksbank und die Sparkasse haben ihre Filialen geschlossen, unterhalten aber noch Geldautomaten. Auch die Post hat zugemacht. Dennoch könne man mit der Versorgung in einem Dorf wie Emmingen zufrieden sein. Es gibt eine Metzgerei, einen Getränkehändler, eine Bäckereifiliale mit Lebensmittelangebot sowie mehrere Bau- und Handwerksbetriebe. Eine Pizzeria sowie die Gaststätte im Sportheim trösten über den Weggang der "Linde" hinweg.

"Von der Grundversorgung her sind wir hier recht gut aufgestellt", findet der Ortsvorsteher. Obwohl der Bus im Stundentakt nach Nagold fährt, bemühen sich Huber und der Ortschaftsrat um eine Reaktivierung der Bahnhaltestelle im Tal außerhalb des Ortes, die vor mehr als 40 Jahren dicht gemacht wurde. Dennoch fährt die Kulturbahn, die Tübingen, Horb, Nagold und Pforzheim verbindet, jede halbe Stunde an Emmingen vorbei. "Die Haltestelle zu reaktivieren wäre uns wichtig, vor allem weil wir die Haltestelle sowieso schon haben."

Doch was letztendlich Emmingen ausmacht, das seien die Leute, die dort wohnen. Gerade die Kirchengemeinde und die Vereine seien es, so Huber, die das Leben im Dorf vorantreiben. Jährlich findet das Brunnenfest statt, die Sportfreunde – mit 700 Mitgliedern der größte Verein im Ort – richten jährlich ein Sportwochenende aus, der Liederkranz veranstaltet das Adventskonzert sowie die Hocketsen, der Trachtenverein lädt zum Frühlingsfest in die Fritz-Ziegler-Halle und bereichert zudem viele Veranstaltungen mit seiner Musik. Die Kirchengemeinde mit den Pfadfindern unterhalte eine lebhafte Jugendarbeit.