Nagold Hundefreunde hinterlassen viele erfolgreiche Pfotenabdrücke

Ausbildung zum Team-Test

"Viele Vorfälle in jüngster Zeit rücken Hunde und ihre Halter in ein schlechtes Licht", so der erste Vorsitzende Helmut Kruckau. "Mit unserer Aktion ›Mit gutem Vorbild voran‹ möchten wir alle Hundehalter aufrufen, teilzunehmen an der Ausbildung zum ›Team-Test‹ oder der Begleithundeprüfung, um zu einem respektvollen und verantwortungsvollen Miteinander zu kommen."

Im Rahmen der Aktion "Mit gutem Vorbild voran" haben derweil Dieter Wettach mit "Ganymed", Christian Keck mit "Wotan", Chris van Severen mit "Wilson", Christina Renz mit "Maja", Josefine Teufel mit "Vero-Thyson" und Diana Müller mit "Chasy" ihre Fähigkeiten bei einer gemeinsamen Begleithundeprüfung mit dem Dobermannverein Abteilung Stuttgart in Stuttgart-Stammheim unter Beweis gestellt und die Prüfung bestanden.