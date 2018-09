Nagold Hunde schwimmen zum Saisonende im Freibad

Die Hunde können hier Baden ohne Angst zu haben, sich zu verletzen", erklärt Karin Müller-Westphal, bei der Stadt Nagold für den Badepark zuständig. Den Herrchen kommt dieses besondere Angebot zugute, da Hunde in vielen Gewässern verboten sind. Die Hunde erfreuen sich nicht nur am kühlen Nass, sondern auch am Toben mit ihren Artgenossen. Rund 30 Hunde tummeln sich zeitgleich im Badepark, für den Tag wurden etwa 150 erwartet, erzählt Müller-Westphal.

Den Hunden steht das gesamte Angebot an Außenbecken zur Verfügung – das große Schwimmbecken, das Kinder- sowie das Attraktionsbecken.

Die Herrchen werfen Bälle und Ringe ins Wasser, die Hunde springen begeistert ins Wasser und schwimmen nach den Gegenständen. Kommen die klatschnassen Vierbeiner wieder aus dem Becken, schütteln sie sich erst mal kräftig, bevor sie über die Liegewiesen jagen. "Da das Gelände umzäunt ist, brauchen die Herrchen keine Angst haben, dass ihr Hund ausbüchst", so Müller-Westphal.