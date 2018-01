Nagold Holocaust-Überlebender spricht vor Schülern

Es ist kalt in der Nagolder Remigiuskirche – und trotz der 130 anwesenden Schüler der Christiane-Herzog-Realschule, die großteils gebannt zuhören, wird es nicht wirklich wärmer. Doch das liegt nur zum Teil an den frischen Außentemperaturen. Denn im Kirchenraum erzählt der gebürtige Krakauer Ben Lesser seine Geschichte. Die führt von einem Ghetto im kalten Polen über das Konzentrationslager Auschwitz bis zur Befreiung durch die US-Armee in Dachau (siehe auch unseren Bericht unten, "Mit elf Jahren beginnt seine Reise durch die Hölle").

Beklemmende Stille herrscht unter den Neuntklässlern

Und je mehr grausige Details der Überlebende erzählt, desto kälter wird es in der Kirche. Lesser spricht durchweg in Englisch. Wenn er sich an manchen Stellen kurz sammeln muss, herrscht beklemmende Stille unter den Neuntklässlern. Als der 89-Jährige von einer Strafaktion im Arbeitslager erzählt, an deren Ende drei erschossene und drei erhängte Menschen stehen, frieren den Zuhörern fast die Gesichtszüge ein vor Betroffenheit. Die Message, die Lesser immer wieder betont ist klar: "Die Nazis fingen nicht mit dem Töten an, nein. Alles begann mit Hass. Deshalb: Wählt Liebe und nicht den Hass."