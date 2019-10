Nagold Hohennagold entsteht als digitales Modell

Herausgekommen ist bei dieser digitalen Bestandsaufnahme eine monumentale Ansicht der Hohennagold, die zwar nicht so Furore machen dürfte wie Hanschkes letzte Arbeit: die Rekonstruktion des Heidelberger Schlosses, aber doch hinreichend Diskussionsstoff für das weitere Vorgehen des Stadtrates in Sachen Burg liefert.

Oberbürgermeister Jürgen Großmann ließ in jüngster Vergangenheit mehrfach öffentlich, zuletzt beim Wirtschaftsgespräch, seine Begeisterung für das Burgprojekt durchblicken. Im Technischen Ausschuss legte er nach: Man müsse die Weitsicht erkennen für das Potenzial, das in der Burg als touristischer Anziehungspunkt stecke. "Wenn es in Nagold ein visionäres Projekt gibt", erklärte das Stadtoberhaupt, "dann das". Aber Großmann will sich für dieses Projekt auch Zeit lassen – zehn Jahre mindestens.

Reise in die Vergangenheit

In einem ersten Schritt, so schlug er im Ausschuss vor, könnten Burgbesucher über eine App mit QR-Code Hanschkes Modell, das bereits im Netz steht, vor Ort herunterladen und so zumindest digital eine kurze Reise in die Vergangenheit antreten, als noch ein mächtiger Bergfried über der stolzen Hohennagold mit seinem fünfstöckigen Palas thronte. Auch eine interaktive Schautafel auf der Burg ist im Gespräch.

Schon jetzt sei "die Zeit reif" für eine Monografie, sagte Großmann, also für eine größere wissenschaftliche Einzeldarstellung – in Form eines Buches: "Nagold hätte es verdient." In diesem Buch könnte all das bisherige Wissen über die Burg samt Zeichnungen, Modellen, Fotos und Grafiken gebündelt werden. Auf Nachfrage von CDU-Stadtrat Wolfgang Schäfer erklärte Hanschke, dass auch die Besiedlung des Berges in der Keltenzeit mit in diese Publikation einfließen würde. "Brechen wir das Eis für dieses komplexe Thema", sagte der OB zu den Stadträten, ohne aufs Tempo zu drücken: "Sie können ganz entspannt bleiben."

"Nur so eine Idee"

Ein Thema, das Großmann unter den Nägeln brennt, ist die Teilrekonstruktion der Burg. Hanschke schlug in seinem Vortrag die Möglichkeit vor, die beiden existierenden Türme auf der Burg wie einst wieder mit einem Wehrgang zu verbinden oder als weitere Attraktion für die Besucher den Bergfried mit einer Wendeltreppe zu versehen: "Nur so eine Idee."

Ein archäologisches Projekt könnte die Ausgrabung des alten Wasserbrunnens sein, mit dem "Geschichte aus dem Erdreich" (Großmann) nach oben getragen werden könnte.

FWV-Fraktionschef Eberhard Haizmann plädierte im Ausschuss dafür, mit einer Ausstellung im Steinhaus, bei der das 3D-Modell präsentiert wird, die Bevölkerung an die "Sache ranzuführen". Auch OB Großmann erkannte das "herausragende öffentliche Interesse" und will noch eine Bürgerinformationsveranstaltung im Kubus zu diesem Thema abhalten, bevor der Stadtrat erste Beschlüsse fällt.

So blieb es im Ausschuss bei der reinen Anhörung, wobei Großmann nochmals eindringlich an die Gemeinderäte appellierte, für dieses Projekt zu werben: "Eine Historie zum Leben zu erwecken, das kann nicht jeder – und wir haben die Chance."

Das Modell ist zu sehen unter www.sketchfab.com