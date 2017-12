Nagold Hohe Ehrungen für verdiente VdK-Schaffer

Der erste Vorsitzende Friedhelm Schneck begrüßte die Mitglieder und Gäste und erwähnte in seinem Bericht unter anderem die Neueröffnung des Bürgerzentrums im Burgcenter, wo seit September die VdK-Sozialberatungen sattfinden. Der Zugang ist barrierefrei.

Danach überbrachte Achim Gräschus, Ordnungsamtsleiter der Stadt Nagold, die Grüße von Oberbürgermeister Jürgen Großmann, der an diesem Tag verhindert war. Er lobte den VdK-Ortsverband, der sich in vorbildlicher Weise für die Bürger Nagolds in der Sozialberatung einsetze.

Horst Vahsen Kreisverbandsvorsitzender war voll des Lobes über erfolgreiche Sozialberatung, die im Kreis Calw vor zehn Jahren begann und seitdem in den Kreisverbänden im Land immer mehr Nachahmer findet. Dazu gehört auch die Sozialrechtsberatung durch die SRgGmbH.