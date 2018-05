Nagold Höhepunkt der Reise wird verschoben

Der vierte Reisetag führte entlang der Gustavlinie nach Süden durch das Liri und Ausoniatal nach Anzio-Nettuno am tyrrhenischen Meer. Hier war der Landekopf der Alliierten und befindet sich der amerikanische Soldatenfriedhof. In strömendem Regen hielt Nell einen Lagevortrag zu den Landemanövern der Alliierten, die ab dem 22. Januar 1944 hier erfolgten. Anschließend besichtigte man den amerikanischen Soldatenfriedhof, dem US War Cemetery Sicilya Rom. Die Reihen der Gräber wird ergänzt durch ein Mahnmal sowie eine Halle mit Darstellungen verschiedener Lagekarten der Schlachtfelder der hier beerdigten Soldaten.

General a.D. Fritz informierte über die aktuellen politischen Entwicklungen in Bezug auf geplante Einweihungsfeierlichkeit. Zum gemeinsamen Abendessen im Hotel konnte Dieter Nell einige Enkel des Hauptmanns Foltin begrüßen.

Der italienische Soldatenfriedhof, den man am fünfen Reisetag besuchte, liegt am Fuße des Monte Lungo Zurück in Cassino erläuterte General Fritz, dass sowohl die Einweihung, als auch der Empfang im Rathaus abgesagt worden waren.

Die Berichterstattung habe eine politische Situation geschaffen, die es dem Bürgermeister unmöglich mache diese Veranstaltungen durchzuführen. Der von der Kameradschaft angesetzte Stehempfang fand jedoch wie geplant statt. Als Gäste waren unter anderem die Tochter des Altbürgermeisters (erster Bürgermeister nach dem Krieg) von Cassino, die Tochter eines Neuseeländischen Cassinokämpfers, Mitinitiatoren des Gedenksteins sowie die Enkel von Ferdinand Foltin. General Fritz dankte den italienischen Helfern, denen Dieter Nell als Präsent jeweils eine Flasche des Kameradschaftsweines überreichte.