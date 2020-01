Nagold Hochdorfer Narrenzunft feiert Jubiläumsumzug

Denn gefeiert wurden jetzt nicht nur zwei rauschende Narrenpartys im großen Festzelt, in dem das Helferteam einen Holzboden auf dem Matschuntergrund verlegt und eine tolle Zeltdekoration vorbereitet hatte. Auch für die kleinen Narren war bei der Kinderfasnet mit drei Showblöcken im vollen Zelt echt was geboten. "Wenn wir was machen, hat das Hand und Fuß - aber wir wollen unseren Gästen ja auch etwas bieten", machte der Zunftmeister deutlich, der nun auch schon seit über 20 närrischen Jahren an der Spitze der Narrenzunft steht.

Umzug lockt mehrere tausend Zuschauer in den Nagolder Stadtteil