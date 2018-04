Nagold Hochdorf: Elternvertreter schlagen Alarm

Seit längerer Zeit wird im Nagolder Stadtteil Hochdorf an mehreren Stellen gleichzeitig gebaut. Tiefe Löcher wurden gegraben, in denen jede Menge Kabel liegen, die nur unzureichend gesichert sind. Auch die Großbaustelle in der Böblinger Straße (neben dem Brauereigasthof Krone) ist frei zugänglich und wird von Schulkindern als Abkürzung und Umgehung der Situation auf den Gehwegen genutzt.

Elternvertreter Sener Polat und Marcel Bonsema sind verärgert darüber, was sich in Hochdorf auf dem Schulweg der Grundschulkinder abspielt. "Hier ist nichts abgesichert, die Schulkinder müssen über den Busfahrstreifen oder durch eine Großbaustelle laufen, um zur Schule zu gelangen. Der eigentliche Schulweg ist voller gefahrenträchtiger Baustellen, die nicht nur für die Schüler, auch für Rollstuhlfahrer, Menschen mit Kinderwagen oder mit Rollator ein großes Hindernis darstellen", so Polat.

Der stellvertretende Elternbeirat der Grundschule Hochdorf, Polat, hatte sich bereits an die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Nagold gewandt und in einem Schreiben auf die Gefahrensituationen im Umfeld der Grundschule hingewiesen. Aus einem Antwortschreiben der Behörde ging hervor, dass die Baufirma nach Überprüfung auf diesen Missstand hingewiesen werden sollte und die Baustellen abzusichern seien.